За минувшие сутки заболели 7 014 украинцев коронавирусом, общее количество случаев заражения возросло до 337 410. С начала пандемии в мире инфицировались 42 278 434 человека. Президент Польши Анджей Дуда инфицировался коронавирусом. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 24 октября

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Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки обнаружили 7 014 новых больных COVID-19. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 125 пациентов. Общее количество жертв COVID-19 в Украине выросла до 6 289. 2 177 человек выздоровели за предыдущие сутки, всего 139 755 пациентов преодолели инфекцию и получили отрицательный результат.

Всего в Украине подтвердили 337 410 случаев заражения, сейчас болеют 191 366 человек.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 33 695 (+560)

Харьковская область – 32 112 (+520)

Львовская область – 26 868 (+469)

Одесская область – 21 491 (+363)

Черновицкая область – 19 116 (+305)

Тернопольская область – 18 849 (+236)

Ивано-Франковская область – 17 984 (+279)

Ровенская область – 17 257 (+272)

Киевская область – 14 247 (+289)

Хмельницкая область – 12 863 (+450)

Закарпатская область – 12 801 (+260)

Днепропетровская область – 12 685 (+305)

Волынская область – 12 009 (+217)

Житомирская область – 11 748 (+484)

Сумская область – 10 112 (+224)

Винницкая область – 9081 (+158)

Донецкая область – 8410 (+250)

Черкасская область – 7921 (+217)

Запорожская область – 7792 (+297)

Черниговская область – 7786 (+204)

Полтавская область – 7694 (+162)

Николаевская область – 6790 (+188)

Луганская область – 3083 (+98)

Херсонская область – 3061 (+110)

Кировоградская область – 1955 (+97)

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 767 (+14)

Киев – 674 (+18)

Харьковская область – 487 (+7)

Черновицкая область – 431 (+7)

Ивано-Франковская область – 409 (+5)

Закарпатская область – 348 (+2)

Киевская область – 329 (+10)

Одесская область – 324 (+10)

Днепропетровская область – 308 (+9)

Тернопольская область – 238 (+1)

Волынская область – 238 (+5)

Ровенская область – 211 (+4)

Хмельницкая область – 197 (+6)

Житомирская область – 193 (+5)

Винницкая область – 163 (+5)

Полтавская область – 149 (+10)

Сумская область – 146

Николаевская область – 126 (+2)

Запорожская область – 97

Черниговская область – 87

Донецкая область – 87

Черкасская область – 82 (+3)

Кировоградская область – 77

Херсонская область – 63 (+1)

Луганская область – 58 (+1)

​В Минздраве сообщили о рекордном количестве тестирований за сутки

За минувшие сутки в Украине в целом осуществлено 67 тысяч 573 тестирований на коронавирус COVID-19, из них 41 тысяча 430 – методом ПЦР.

По словам главы Минздрава, эта цифра является рекордной. Также методом ИФА было осуществлено 26 тысяч 143 тестирования.

Кровати для больных коронавирусом заняты на 61%

В Украине по состоянию на 24 октября 61% коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, уже занято.

По словам главы Минздрава, эта цифра включает пациентов, у которых подтвержден коронавирус и которые имеют тяжелое течение болезни и находятся в больницах.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 24 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались 42 278 434 человека, из них 28 595 757 выздоровели, но, к сожалению, 1 145 418 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 494 419; Индия – 7 814 682; Бразилия – 5 353 656; Россия – 1 487 260; Франция – 1 084 659.

Президент Польши Анджей Дуда заболел COVID-19

Президент Польши Анджей Дуда инфицировался коронавирусом. Из-за этого офис польского главы государства ушел на карантин.

Об этом утром 24 октября сообщил госсекретарь канцелярии президента Польши Блажей Спихальський. По данным польских СМИ, президент мог заразиться от одного из сотрудников Государственной службы охраны. Всем, кто контактировал с Дудой, также сделают тестирование на коронавирус.

"Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", – написал Спихальський.

Северная Корея пугает граждан "желтой пылью из Китая" с коронавирусом

Северная Корея рекомендует своим гражданам оставаться дома из-за опасений, что "желтая пыль" из Китая может принести с собой коронавирус.

Однако утверждение, что COVID-19 якобы может распространиться по Корее из пустыни Гоби за 1900 км, не подтверждается, ведь дистанция, на которую распространяется COVID-19, составляет два метра. Кроме того, сейчас связи между сезонным потоком желтой пыли и коронавирусом нет.