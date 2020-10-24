Вторая волна коронавируса в Европе: в каких странах самые высокие темпы роста количества больных
Коронавирус продолжает набирать новые обороты в странах Европы. В частности, количество зафиксированных случаев COVID-19 во Франции уже перевалило за миллион. В то же время в Литве и Латвии обнаружили наибольшее количество зараженных за сутки, а в Польше – умерших.
Какова ситуация с коронавирусом в Европе
В Польше за прошедшие сутки установлен рекорд по количеству жертв от COVID-19. Умерли 179 человек: 29 непосредственно от коронавируса, а 150 – от других болезней, вызванных осложнениями. Всего за минувшие сутки в стране выявили рекордные 13 628 новых случаев заболевания. Об этом сообщает Минздрав Польши.
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В Литве и Латвии новые рекорды по количеству заболевших
- В Литве за сутки диагностировано рекордных 474 новых случая, три человека скончались. Всего заболевание диагностировано у 9 578 человек, 5 388 все еще болеют, 4 015 выздоровели. Об этом сообщает информационное агентство BNS.
- Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии за минувшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев, что составляет рекордное количество заболевших. Кроме того, четверо пациентов скончались. С начала пандемии в Латвии коронавирус обнаружили у 4467 человек, выздоровели 1357 человек.
Бешеные темпы распространения COVID-19 во Франции
Во Франции с начала пандемии подтвердили более миллиона случаев инфицирований коронавирусом.
По данным Минздрава страны, за минувшие сутки в стране зафиксировано аж 42 032 новых случая инфицирований коронавирусом. Это новый рекорд за все время пандемии. 184 человека умерли от недуга.
Ситуация в Германии
В Германии в течение суток зарегистрировано 49 новых летальных случаев от COVID-19. Таким образом, общее количество умерших, у которых подтвердили инфицирование, превысило 10 тысяч человек.
В целом местные управления здравоохранения сообщили о 14 714 новых случаях инфицирования коронавирусом за сутки, что является новым рекордным показателем в стране.
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