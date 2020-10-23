Во Франции за прошедшие сутки, 22 октября, прирост больных коронавирусом установил новый и шокирующий рекорд – более 40 тысяч случаев. В большинстве регионов правительство ввело комендантский час.

Такие огромные показатели связывают со значительным увеличением объемов тестирования, так как ранее больные с легкими симптомами часто не попадали в статистику. При этом, количество положительных тестов среди всех осуществленных составляет 14,3%. Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья, передает канал BFMTV.

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Какова ситуация с коронавирусом во Франции

За сутки госпитализировали 1 754 пациентов, из них 284 – в реанимацию. От недуга в больницах умерли 165 человек. Число жертв с начала эпидемии выросло до 34 210.

Теперь Франция, с 999 043 подтвержденными случаями находится в шаге от порога в 1 миллион случаев, который первым в Европе пересекла Испания.

Реакция правительства

Во время пресс-конференции глава французского правительства Жан Кастекс заявил, что с 23 октября вступает в силу комендантский час с 21:00 до 6:00 в 54 департаментах Франции с общим количеством населения 46 миллионов человек.

Комендантский час будет распространяться и на заморскую территорию Французской Полинезии.

Премьер Франции отметил, что такие меры связаны с бешеными темпами роста количества зараженных коронавирусом на территории страны.

Ситуация серьезная, распространение вируса достигло чрезвычайно высокого уровня,

– отметил Кастекс.

Обратите внимание! 14 октября стало известно, что в Париже и ряде других крупных городов Франции из-за коронавируса вводят комендантский час. 15 октября полиция Франции обыскала дома министра здравоохранения и ряда высокопоставленных чиновников в рамках расследования реакции правительства на эпидемию.