Официальные данные показали, что Испания стала первой страной Европейского союза, в которой зарегистрирован миллион случаев заражения коронавирусом. Правительство приняло новые ограничения, чтобы сдержать распространение болезни.

Министерство здравоохранения объявило, что за последние 24 часа в стране зарегистрировано 16 973 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, пишет BBC.

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Общее количество больных составляет 1 005 295 с момента выявления первого случая заболевания 31 января на отдаленном острове Ла Гомера на Канарских островах. Из этого числа 34 366 человек умерли, еще 156 смертей были зарегистрированы за предыдущие 24 часа.

Испания, в которой проживает около 47 миллионов человек, является шестой страной в мире по количеству больных после США, Индии, Бразилии, России и Аргентины.

Новая волна заражения оказалась менее смертоносной, чем в конце марта и апреле, когда смертность обычно превышала 800 человек в день, поскольку средний возраст новых инфекций снизился.

Но медицинские работники предупреждают, что всплеск может снова перегрузить больницы, министр здравоохранения Сальвадор Ила заявил, что правительство рассматривает несколько новых мер, включая комендантский час в ночное время.

Нас ждут очень тяжелые недели, приближается зима, вторая волна – не выдумка, это реальность для всей Европы,

- сказал он.