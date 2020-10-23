Офіційні дані показали, що Іспанія стала першою країною Європейського союзу, в якій зареєстрований мільйон випадків зараження коронавірусом. Уряд прийняв нові обмеження, щоб стримати поширення хвороби.

Міністерство охорони здоров'я оголосило, що за останні 24 години в країні зареєстровано 16 973 підтверджених випадки захворювання COVID-19, пише BBC.

Також на тему: В Україні 7 517 хворих на COVID-19 за добу: знову найвища захворюваність

Загальна кількість хворих становить 1 005 295 з моменту виявлення першого випадку захворювання 31 січня на віддаленому острові Ла Гомера на Канарських островах. З цього числа 34 366 осіб померли, ще 156 смертей були зареєстровані за попередні 24 години.

Іспанія, в якій проживає близько 47 мільйонів людей, є шостою країною у світі, за кількістю хворих після США, Індії, Бразилії, Росії та Аргентини.

Нова хвиля зараження виявилася менш смертоносної, ніж в кінці березня і квітні, коли смертність зазвичай перевищувала 800 людей на день, оскільки середній вік нових інфекцій знизився.

Але медичні працівники попереджають, що сплеск може знову перевантажити лікарні, міністр охорони здоров'я Сальвадор Іла заявив, що уряд розглядає кілька нових заходів, включаючи комендантську годину в нічний час.

На нас чекають дуже важкі тижні, наближається зима, друга хвиля – не вигадка, це реальність для всієї Європи,

– сказав він.