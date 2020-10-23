Понад 40 тисяч заражених за добу: у Франції ввели комендантську годину в 54 департаментах
У Франції за минулу добу, 22 жовтня, приріст хворих коронавірусом встановив новий і шокуючий рекорд – понад 40 тисяч випадків. В більшості регіонів уряд ввів комендантську годину.
Такі величезні показники пов’язують зі значним збільшенням обсягів тестування, оскільки раніше хворі з легкими симптомами часто не потрапляли у статистику. При цьому, кількість позитивних тестів серед усіх здійснених складає 14,3%. Про це повідомили в Агентстві громадського здоров’я, інформує канал BFMTV.
Актуально Іспанія – перша країна в ЄС з мільйоном випадків коронавірусу
Яка ситуація з коронавірусом у Франції
- За добу госпіталізували 1754 пацієнтів, з них 284 – у реанімацію. Від недуги у лікарнях померли 165 людей. Кількість жертв з початку епідемії зросла до 34 210.
- Тепер Франція, із 999 043 підтвердженими випадками перебуває за крок від порогу в 1 мільйон випадків, який першою у Європі перетнула Іспанія.
Реакція уряду
Під час пресконференції глава французького уряду Жан Кастекс заявив, що з 23 жовтня набуває чинності комендантська година з 21:00 до 6:00 у 54 департаментах Франції із загальною кількістю населення 46 мільйонів осіб.
Комендантська година поширюватиметься і на заморську територію Французької Полінезії.
Прем'єр Франції наголосив, що такі заходи пов'язані з шаленими темпами зростання кількості заражених коронавірусом на території країни.
Ситуація серйозна, поширення вірусу досягло надзвичайно високого рівня,
– наголосив Кастекс.