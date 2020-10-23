У Франції за минулу добу, 22 жовтня, приріст хворих коронавірусом встановив новий і шокуючий рекорд – понад 40 тисяч випадків. В більшості регіонів уряд ввів комендантську годину.

Такі величезні показники пов’язують зі значним збільшенням обсягів тестування, оскільки раніше хворі з легкими симптомами часто не потрапляли у статистику. При цьому, кількість позитивних тестів серед усіх здійснених складає 14,3%. Про це повідомили в Агентстві громадського здоров’я, інформує канал BFMTV.

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Яка ситуація з коронавірусом у Франції

За добу госпіталізували 1754 пацієнтів, з них 284 – у реанімацію. Від недуги у лікарнях померли 165 людей. Кількість жертв з початку епідемії зросла до 34 210.

Тепер Франція, із 999 043 підтвердженими випадками перебуває за крок від порогу в 1 мільйон випадків, який першою у Європі перетнула Іспанія.

Реакція уряду

Під час пресконференції глава французького уряду Жан Кастекс заявив, що з 23 жовтня набуває чинності комендантська година з 21:00 до 6:00 у 54 департаментах Франції із загальною кількістю населення 46 мільйонів осіб.

Комендантська година поширюватиметься і на заморську територію Французької Полінезії.

Прем'єр Франції наголосив, що такі заходи пов'язані з шаленими темпами зростання кількості заражених коронавірусом на території країни.

Ситуація серйозна, поширення вірусу досягло надзвичайно високого рівня,

– наголосив Кастекс.

Зверніть увагу! 14 жовтня стало відомо, що в Парижі та низці інших великих міст Франції через коронавірус вводять комендантську годину. 15 жовтня поліція Франції обшукала будинки міністра охорони здоров'я і ряду високопоставлених чиновників в рамках розслідування реакції уряду на епідемію.