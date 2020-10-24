Коронавірус продовжує набирати нових обертів у країнах Європи. Зокрема, кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Франції вже перевалила за мільйон. Водночас у Литві та Латвії виявили найбільшу кількість заражених за добу, а в Польщі – померлих.

Яка ситуація з коронавірусом у Європі

У Польщі за минулу добу встановлено рекорд за кількістю жертв від COVID-19. Померли 179 осіб: 29 безпосередньо від коронавірусу, а 150 – від інших хвороб, викликаних ускладненнями. Всього за минулу добу в країні виявили рекордні 13 628 нових випадків захворювання. Про це повідомляє МОЗ Польщі.

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У Литві та Латвії нові рекорди за кількістю хворих

У Литві за добу діагностовано рекордних 474 нових випадки, троє людей померли. Всього захворювання діагностовано у 9 578 осіб, 5 388 все ще хворіють, 4 015 одужали. Про це повідомляє інформаційне агентство BNS.

Згідно з даними Центру профілактики і контролю захворювань, в Латвії за минулу добу зареєстровано 259 нових випадків, що складає рекордну кількість захворілих. Крім того, четверо пацієнтів померли. З початку пандемії в Латвії коронавірус виявили у 4467 чоловік, одужали 1357 чоловік.

Шалені темпи поширення COVID-19 у Франції

У Франції від початку пандемії підтвердили понад мільйон випадків інфікувань коронавірусом.

За даними МОЗ країни, за минулу добу в країні зафіксовано аж 42 032 нових випадки інфікувань коронавірусом. Це новий рекорд за весь час пандемії. 184 особи померли від недуги.

Ситуація в Німеччині

В Німеччині протягом доби зареєстровано 49 нових летальних випадків від COVID-19. Таким чином, загальна кількість померлих, в яких підтвердили інфікування, перевищила 10 тисяч осіб.

Загалом місцеві управління охорони здоров'я повідомили про 14 714 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, що є новим рекордним показником у країні.

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Зверніть увагу! 23 жовтня в країнах Європи виявили понад 224 тисячі випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано 8 мільйонів заражень COVID-19.



В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Іспанія, Італія, Росія, Бельгія та Україна, яка займає 11 місце. Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.