В Украине за минувшие сутки обнаружили 6088 случаев заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии зафиксировали болезнь у 343 498 человек. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль не планирует введение тотального карантина. Американский ученый прогнозирует появление вакцины в декабре 2020 года. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 25 октября

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Статистика распространения COVID-19

С момента распространения коронавирусной инфекции в Украине болезнь обнаружили у 343 498 человек. К сожалению, 6 391 инфицированный умер. Зато 141 508 пациентов выздоровели. По состоянию на 25 октября от коронавируса продолжают лечиться 197 352 жителя страны.

Коронавирус в областях Украины

Киев – 34 054 (+359)

Харьковская область – 32 772 (+660)

Львовская область – 27 273 (+405)

Одесская область – 21 831 (+340)

Черновицкая область – 19 405 (+289)

Тернопольская область – 19 050 (+201)

Ивано-Франковская область – 18 292 (+308)

Ровненская область – 17 469 (+212)

Киевская область – 14 544 (+297)

Хмельницкая область – 13 300 (+437)

Закарпатская область – 12 972 (+171)

Днепропетровская область – 12 916 (+231)

Волынская область – 12 222 (+213)

Житомирская область – 12 188 (+440)

Сумская область – 10 403 (+291)

Винницкая область – 9244 (+163)

Донецкая область – 8508 (+98)

Черкасская область – 8034 (+113)

Запорожская область – 7972 (+180)

Черниговская область – 7900 (+114)

Полтавская область – 7876 (+182)

Николаевская область – 6935 (+145)

Луганская область – 3169 (+86)

Херсонская область – 3141 (+80)

Кировоградская область – 2028 (+73)

Львовская область – 777 (+10)

Сколько пациентов в результате COVID-19

Киев – 684 (+10)

Харьковская область – 493 (+6)

Черновицкая область – 435 (+4)

Ивано-Франковская область – 414 (+5)

Закарпатская область – 350 (+2)

Киевская область – 335 (+6)

Одесская область – 328 (+4)

Днепропетровская область – 315 (+7)

Волынская область – 243 (+5)

Тернопольская область – 240 (+2)

Ровненская область – 218 (+7)

Житомирская область – 203 (+10)

Хмельницкая область – 200 (+3)

Винницкая область – 163

Полтавская область – 151 (+2)

Сумская область – 151 (+5)

Николаевская область – 130 (+4)

Запорожская область – 97

Черниговская область – 87

Донецкая область – 87

Черкасская область – 84 (+2)

Кировоградская область – 80 (+3)

Херсонская область – 67 (+4)

Луганская область – 59 (+1)

Коронавирус в ВСУ

За сутки 24 октября в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 обнаружили у 84 человек. По состоянию на 25 октября в ВСУ коронавирусом болеют 1388 военных. Всего с начала пандемии выздоровел 3621 военнослужащий, от осложнений болезни умерли – 14 инфицированных. Сейчас на изоляции находятся 346 человек, однако 38 военных в ближайшие 3 суток ее завершат.

COVID-19 среди медиков

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 189 медработников. В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 21 349 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%.

Шмигаль не планирует вводить тотальный карантин в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в правительстве не планируют введение тотального карантина для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы руководим адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон", – сказал премьер.

Также он добавил, что на сегодня в Украине есть достаточное количество коек для больных коронавирусом.

Ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина

По состоянию на 25 октября к ослаблению ограничений вновь не готов ни один украинский регион. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости. В Украине он составляет 216,5 при норме 40. Самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Хмельницкой – 360,4 случаев на 100 тысяч человек, Сумской – 333,1, Тернопольской – 313,9 и Черновицкой – 343,0 областях.



Какова ситуация с динамикой заболеваемости в Украине / Инфографика Минздрава

Наименьший показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней в Кировоградской – 78,0, Винницкой – 108,8, Херсонской – 122,0 областях.

В Киеве этот показатель составляет 221,1 на 100 тысяч человек.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 24 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались 42 751 005 человек, из них 28 821 491 выздоровел, но, к сожалению, 1 151 049 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 579 672; Индия – 7 864 811; Бразилия – 5 380 635; Россия – 1 503 652; Франция – 1 130 081.

Вакцина против COVID-19 появится к концу 2020 года

Главный инфекционист США Энтон Фаучи убежден, что вакцина против коронавирусной инфекции может стать доступной в США уже в декабре. Американский ученый подчеркнул, что первые дозы вакцины в ограниченном количестве будут поступать людям в соответствии с установленным приоритетом. Как он отметил, это продлится "несколько месяцев до 2021 года", прежде чем вакцина станет более доступной.