Новости о коронавирусе 25 октября: прогнозы по вакцине, статистика заболеваемости
В Украине за минувшие сутки обнаружили 6088 случаев заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии зафиксировали болезнь у 343 498 человек. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль не планирует введение тотального карантина. Американский ученый прогнозирует появление вакцины в декабре 2020 года. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 25 октября
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Статистика распространения COVID-19
С момента распространения коронавирусной инфекции в Украине болезнь обнаружили у 343 498 человек. К сожалению, 6 391 инфицированный умер. Зато 141 508 пациентов выздоровели. По состоянию на 25 октября от коронавируса продолжают лечиться 197 352 жителя страны.
Коронавирус в областях Украины
- Киев – 34 054 (+359)
- Харьковская область – 32 772 (+660)
- Львовская область – 27 273 (+405)
- Одесская область – 21 831 (+340)
- Черновицкая область – 19 405 (+289)
- Тернопольская область – 19 050 (+201)
- Ивано-Франковская область – 18 292 (+308)
- Ровненская область – 17 469 (+212)
- Киевская область – 14 544 (+297)
- Хмельницкая область – 13 300 (+437)
- Закарпатская область – 12 972 (+171)
- Днепропетровская область – 12 916 (+231)
- Волынская область – 12 222 (+213)
- Житомирская область – 12 188 (+440)
- Сумская область – 10 403 (+291)
- Винницкая область – 9244 (+163)
- Донецкая область – 8508 (+98)
- Черкасская область – 8034 (+113)
- Запорожская область – 7972 (+180)
- Черниговская область – 7900 (+114)
- Полтавская область – 7876 (+182)
- Николаевская область – 6935 (+145)
- Луганская область – 3169 (+86)
- Херсонская область – 3141 (+80)
- Кировоградская область – 2028 (+73)
- Львовская область – 777 (+10)
Сколько пациентов в результате COVID-19
- Киев – 684 (+10)
- Харьковская область – 493 (+6)
- Черновицкая область – 435 (+4)
- Ивано-Франковская область – 414 (+5)
- Закарпатская область – 350 (+2)
- Киевская область – 335 (+6)
- Одесская область – 328 (+4)
- Днепропетровская область – 315 (+7)
- Волынская область – 243 (+5)
- Тернопольская область – 240 (+2)
- Ровненская область – 218 (+7)
- Житомирская область – 203 (+10)
- Хмельницкая область – 200 (+3)
- Винницкая область – 163
- Полтавская область – 151 (+2)
- Сумская область – 151 (+5)
- Николаевская область – 130 (+4)
- Запорожская область – 97
- Черниговская область – 87
- Донецкая область – 87
- Черкасская область – 84 (+2)
- Кировоградская область – 80 (+3)
- Херсонская область – 67 (+4)
- Луганская область – 59 (+1)
Коронавирус в ВСУ
За сутки 24 октября в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 обнаружили у 84 человек. По состоянию на 25 октября в ВСУ коронавирусом болеют 1388 военных. Всего с начала пандемии выздоровел 3621 военнослужащий, от осложнений болезни умерли – 14 инфицированных. Сейчас на изоляции находятся 346 человек, однако 38 военных в ближайшие 3 суток ее завершат.
COVID-19 среди медиков
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 189 медработников. В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 21 349 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%.
Шмигаль не планирует вводить тотальный карантин в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в правительстве не планируют введение тотального карантина для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы руководим адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон", – сказал премьер.
Также он добавил, что на сегодня в Украине есть достаточное количество коек для больных коронавирусом.
Ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина
По состоянию на 25 октября к ослаблению ограничений вновь не готов ни один украинский регион. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости. В Украине он составляет 216,5 при норме 40. Самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Хмельницкой – 360,4 случаев на 100 тысяч человек, Сумской – 333,1, Тернопольской – 313,9 и Черновицкой – 343,0 областях.
Какова ситуация с динамикой заболеваемости в Украине / Инфографика Минздрава
Наименьший показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней в Кировоградской – 78,0, Винницкой – 108,8, Херсонской – 122,0 областях.
В Киеве этот показатель составляет 221,1 на 100 тысяч человек.
Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 24 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались 42 751 005 человек, из них 28 821 491 выздоровел, но, к сожалению, 1 151 049 больных умерли.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 8 579 672;
- Индия – 7 864 811;
- Бразилия – 5 380 635;
- Россия – 1 503 652;
- Франция – 1 130 081.
Вакцина против COVID-19 появится к концу 2020 года
Главный инфекционист США Энтон Фаучи убежден, что вакцина против коронавирусной инфекции может стать доступной в США уже в декабре. Американский ученый подчеркнул, что первые дозы вакцины в ограниченном количестве будут поступать людям в соответствии с установленным приоритетом. Как он отметил, это продлится "несколько месяцев до 2021 года", прежде чем вакцина станет более доступной.