Общее количество людей, которые заразились коронавирусом, в Украине выросло до 348 тысяч 924. Больше всего новых больных обнаружили на Харьковщине.

Со вчерашнего дня в результате осложнений коронавируса 73 больных, к сожалению, умерли, зато 1 029 пациентов выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 26 октября, сообщает 24 канал.

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Суточный прирост больных сегодня самый низкий за последние 6 дней. Впрочем, вероятно, это связано с тем, что на выходных украинцы тестируются на меньшее.

Из общего количества украинцев, у которых диагностировали COVID-19, то есть почти 349 тысяч, смогли побороть болезнь 142 537 человек, что же касается числа жертв коронавируса в стране, то их количество составляет 6 464.



Активных больных COVID-19 по состоянию на 26 октября в Украине – 199 923, они продолжают лечиться.

Распространение коронавируса в областях Украины