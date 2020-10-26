COVID-19 в Украине: заболели свыше 5 тысяч больных за сутки
Общее количество людей, которые заразились коронавирусом, в Украине выросло до 348 тысяч 924. Больше всего новых больных обнаружили на Харьковщине.
Со вчерашнего дня в результате осложнений коронавируса 73 больных, к сожалению, умерли, зато 1 029 пациентов выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 26 октября, сообщает 24 канал.
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Суточный прирост больных сегодня самый низкий за последние 6 дней. Впрочем, вероятно, это связано с тем, что на выходных украинцы тестируются на меньшее.
Распространение коронавируса в областях Украины
- Винницкая область – 9 401;
- Волынская область – 12 403;
- Днепропетровская область – 13 144;
- Донецкая область – 8 701;
- Житомирская область – 12 533;
- Закарпатская область – 13 144;
- Запорожская область – 8 132;
- Ивано-Франковская область – 18 590;
- Кировоградская область – 2 114;
- г. Киев – 34 362;
- Киевская область – 14 845;
- Львовская область – 27 608;
- Луганская область – 3 233;
- Николаевская область – 7 069;
- Одесская область – 22 179;
- Полтавская область – 8 056;
- Ровненская область – 17 730;
- Сумская область – 10 605;
- Тернопольская область – 19 261;
- Харьковская область – 33 250;
- Херсонская область – 3 236;
- Хмельницкая область – 13 482;
- Черновицкая область – 19 728;
- Черкасская область – 8 147;
- Черниговская область – 7 971.
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