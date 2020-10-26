В Украине коронавирусом заразилось рекордное количество правоохранителей. За сутки 25 октября недуг подтвердили у 471 человека.

В течение выходных выявлено 559 новых заражений COVID-19 среди правоохранителей МВД, информирует пресс-служба ведомства.

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На прошлой неделе коронавирусом заболели 1 592 работника системы МВД.

Сегодня (26 октября – 24 канал) за сутки зафиксирован 471 случай заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, двое – умерли от осложнений болезни,

– говорится в сообщении.

Наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировали:

в Днепропетровской области – 32;

Запорожской области – 41;

Киеве – 37.

К слову, всего с начала эпидемии болезнь обнаружили у 11 042 правоохранителей, выздоровели – 10 216. От осложнений болезни умерли 28 сотрудников системы МВД.

Обратите внимание! За сутки 25 октября COVID-19 в Украине заболели 5 426 человек, общее число зараженных выросло до 348 тысяч 924. Больше всего случаев подтвердили в Харьковской, Одесской, Житомирской и Львовской областях. Число жертв недуга возросло до 6 464, побороть болезнь смогли 142 537 человек.