За сутки коронавирус подтвердили у рекордного количества правоохранителей
В Украине коронавирусом заразилось рекордное количество правоохранителей. За сутки 25 октября недуг подтвердили у 471 человека.
В течение выходных выявлено 559 новых заражений COVID-19 среди правоохранителей МВД, информирует пресс-служба ведомства.
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На прошлой неделе коронавирусом заболели 1 592 работника системы МВД.
Сегодня (26 октября – 24 канал) за сутки зафиксирован 471 случай заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, двое – умерли от осложнений болезни,
– говорится в сообщении.
Наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировали:
- в Днепропетровской области – 32;
- Запорожской области – 41;
- Киеве – 37.
К слову, всего с начала эпидемии болезнь обнаружили у 11 042 правоохранителей, выздоровели – 10 216. От осложнений болезни умерли 28 сотрудников системы МВД.
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