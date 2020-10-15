Серед правоохоронців зростає кількість нових випадків коронавірусу. Протягом 13 – 14 жовтня COVID-19 виявили у 333 співробітників Міністерства внутрішніх справ. Медзаклади МВС у регіонах завантажені на 50 – 90%.

Від ускладнень померли двоє правоохоронців. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

До речі Детально про COVID-19 в Україні: кількість госпіталізованих щодня зростає

Де виявили найбільше нових хворих

У Києві – 32 людини;

у Рівненській області – 19;

у Житомирській області – 18.

У 24 регіонах України медзаклади МВС завантажені на 50 – 90%. У Київському гарнізоні завантаженість становить 97%.

Всього розгорнули 2715 місць для лікування хворих на коронавірус. Крім цього, залишили резервні ліжка для надання допомоги у разі інфарктів, інсультів та інші хвороб.

Коронавірус у МВС: статистика

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 8502 працівники МВС.

Наразі більшість з них вже одужали – 7900 людей.

Від ускладнень COVID-19 та супутніх хвороб померли 22 пацієнтів.

Зверніть увагу! В Україні за добу 14 жовтня виявили 5062 нових хворих на COVID-19. Загалом від початку пандемії в країні зафіксували понад 281 тисячу інфікованих. Близько 119 тисяч українців вже подолали хворобу. Проте 5 302 пацієнти померли.



Статистика коронавірусу в МВС / Інфографіка МВС