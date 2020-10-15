Коронавірус у МВС: за 2 доби захворіли понад 300 правоохоронців
Серед правоохоронців зростає кількість нових випадків коронавірусу. Протягом 13 – 14 жовтня COVID-19 виявили у 333 співробітників Міністерства внутрішніх справ. Медзаклади МВС у регіонах завантажені на 50 – 90%.
Від ускладнень померли двоє правоохоронців. Про це повідомили у пресслужбі МВС.
До речі Детально про COVID-19 в Україні: кількість госпіталізованих щодня зростає
Де виявили найбільше нових хворих
- У Києві – 32 людини;
- у Рівненській області – 19;
- у Житомирській області – 18.
У 24 регіонах України медзаклади МВС завантажені на 50 – 90%. У Київському гарнізоні завантаженість становить 97%.
Всього розгорнули 2715 місць для лікування хворих на коронавірус. Крім цього, залишили резервні ліжка для надання допомоги у разі інфарктів, інсультів та інші хвороб.
Коронавірус у МВС: статистика
- Від початку пандемії на коронавірус захворіли 8502 працівники МВС.
- Наразі більшість з них вже одужали – 7900 людей.
- Від ускладнень COVID-19 та супутніх хвороб померли 22 пацієнтів.
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