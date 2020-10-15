Среди правоохранителей растет количество новых случаев коронавируса. В течение 13–14 октября COVID-19 обнаружили у 333 сотрудников Министерства внутренних дел. Медучреждения МВД в регионах загружены на 50–90%.

От осложнений умерли двое правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Кстати Подробно о COVID-19 в Украине: количество госпитализированных ежедневно растет

Где обнаружили больше всего новых больных

В Киеве – 32 человека;

в Ровненской области – 19;

в Житомирской области – 18.

В 24 регионах Украины медучреждения МВД загружены на 50–90%. В Киевском гарнизоне загруженность составляет 97%.

Всего развернули 2715 мест для лечения больных коронавирусом. Кроме этого, оставили резервные койки для оказания помощи в случае инфарктов, инсультов и других болезней.

Коронавирус в МВД: статистика

С начала пандемии коронавирусом заболели 8502 работника МВД.

Сейчас большинство из них уже выздоровели – 7900 человек.

От осложнений COVID-19 и сопутствующих болезней умерли 22 пациента.

Обратите внимание! В Украине за сутки 14 октября обнаружили 5062 новых больных COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали более 281 тысячи инфицированных. Около тысяч украинцев уже преодолели болезнь. Однако 5 302 пациента умерли.



Статистика коронавируса в МВД / инфографика МВД