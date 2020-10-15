Коронавирус в МВД: за 2 суток заболели более 300 правоохранителей
Среди правоохранителей растет количество новых случаев коронавируса. В течение 13–14 октября COVID-19 обнаружили у 333 сотрудников Министерства внутренних дел. Медучреждения МВД в регионах загружены на 50–90%.
От осложнений умерли двое правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Кстати Подробно о COVID-19 в Украине: количество госпитализированных ежедневно растет
Где обнаружили больше всего новых больных
- В Киеве – 32 человека;
- в Ровненской области – 19;
- в Житомирской области – 18.
В 24 регионах Украины медучреждения МВД загружены на 50–90%. В Киевском гарнизоне загруженность составляет 97%.
Всего развернули 2715 мест для лечения больных коронавирусом. Кроме этого, оставили резервные койки для оказания помощи в случае инфарктов, инсультов и других болезней.
Коронавирус в МВД: статистика
- С начала пандемии коронавирусом заболели 8502 работника МВД.
- Сейчас большинство из них уже выздоровели – 7900 человек.
- От осложнений COVID-19 и сопутствующих болезней умерли 22 пациента.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter