За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 5 062 случая инфицирования SARS-CoV-2. Поэтому по состоянию на 15 октября общее количество выявленных инфицированных в стране возросло до 281 239.

Согласно данным СНБО Украины, от коронавируса продолжают лечиться 156 287 граждан, сообщает 24 канал.

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Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 5062 случая заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (+651), Львовской (+332) областях, а также в Киеве (+445).

За этот же период врачи сообщили о смерти 73 больных. Зато 951 пациент уже выздоровел.

С начала 2020 года коронавирус диагностировали 281 239 жителям Украины. 119 650 из них уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, 5302 пациентов умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

Распространение COVID-19 в областях Украины

Винницкая область – 7 941 (+96)

Волынская область – 10 320 (+180)

Днепропетровская область – 9 834 (+220)

Донецкая область – 6 491 (+244)

Житомирская область – 9 130 (+269)

Закарпатская область – 11 305 (+136)

Запорожская область – 6 012 (+112)

Ивано-Франковская область – 15 955 (+190)

Кировоградская область – 1 440 (+44)

Киев – 28 957 (+445)

Киевская область – 11 978 (+227)

Львовская область – 23 806 (+332)

Луганская область – 2 125 (+110)

Николаевская область – 5 207 (+155)

Одесская область – 17 511 (+162)

Полтавская область – 5 226 (+133)

Ровненская область – 15 186 (+160)

Сумская область – 7 983 (+271)

Тернопольская область – 16 700 (+222)

Харьковская область – 26 913 (+651)

Херсонская область – 2 195 (+83)

Хмельницкая область – 9 684 (+193)

Черновицкая область – 17 004 (+176)

Черкасская область – 6 157 (+110)

Черниговская область – 6 179 (+141).

В Минздраве подчеркнули, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированных АР Крым и города Севастополя.