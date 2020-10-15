В Украине обнаружили еще 5 062 больных коронавирусом, за день умерли 73 человека
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 5 062 случая инфицирования SARS-CoV-2. Поэтому по состоянию на 15 октября общее количество выявленных инфицированных в стране возросло до 281 239.
Согласно данным СНБО Украины, от коронавируса продолжают лечиться 156 287 граждан, сообщает 24 канал.
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Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 5062 случая заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (+651), Львовской (+332) областях, а также в Киеве (+445).
За этот же период врачи сообщили о смерти 73 больных. Зато 951 пациент уже выздоровел.
Распространение COVID-19 в областях Украины
- Винницкая область – 7 941 (+96)
- Волынская область – 10 320 (+180)
- Днепропетровская область – 9 834 (+220)
- Донецкая область – 6 491 (+244)
- Житомирская область – 9 130 (+269)
- Закарпатская область – 11 305 (+136)
- Запорожская область – 6 012 (+112)
- Ивано-Франковская область – 15 955 (+190)
- Кировоградская область – 1 440 (+44)
- Киев – 28 957 (+445)
- Киевская область – 11 978 (+227)
- Львовская область – 23 806 (+332)
- Луганская область – 2 125 (+110)
- Николаевская область – 5 207 (+155)
- Одесская область – 17 511 (+162)
- Полтавская область – 5 226 (+133)
- Ровненская область – 15 186 (+160)
- Сумская область – 7 983 (+271)
- Тернопольская область – 16 700 (+222)
- Харьковская область – 26 913 (+651)
- Херсонская область – 2 195 (+83)
- Хмельницкая область – 9 684 (+193)
- Черновицкая область – 17 004 (+176)
- Черкасская область – 6 157 (+110)
- Черниговская область – 6 179 (+141).
В Минздраве подчеркнули, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированных АР Крым и города Севастополя.