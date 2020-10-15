В Україні виявили ще 5 062 хворих на коронавірус, за день померли 73 людини
За минулу добу в Україні зареєстрували 5 062 випадки інфікування SARS-CoV-2. Тож станом на 15 жовтня загальна кількість виявлених інфікованих в країні зросла до 281 239.
Згідно з даними РНБО України, від коронавірусу продовжують лікуватись 156 287 громадян, повідомляє 24 канал.
Від учора в Україні зареєстрували 5 062 випадки зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській (+651), Львівській (+332) областях, а також у Києві (+445).
За цей самий період лікарі повідомили про смерть 73 хворих. Натомість 951 пацієнт вже одужав.
Поширення COVID-19 в областях України
- Вінницька область – 7 941 (+96)
- Волинська область – 10 320 (+180);
- Дніпропетровська область – 9 834 (+220);
- Донецька область – 6 491 (+244);
- Житомирська область – 9 130 (+269);
- Закарпатська область – 11 305 (+136);
- Запорізька область – 6 012 (+112);
- Івано-Франківська область – 15 955 (+190);
- Кіровоградська область – 1 440 (+44);
- Київ – 28 957 (+445);
- Київська область – 11 978 (+227);
- Львівська область – 23 806 (+332);
- Луганська область – 2 125 (+110);
- Миколаївська область – 5 207 (+155);
- Одеська область – 17 511 (+162);
- Полтавська область – 5 226 (+133);
- Рівненська область – 15 186 (+160);
- Сумська область – 7 983 (+271);
- Тернопільська область – 16 700 (+222);
- Харківська область – 26 913 (+651);
- Херсонська область – 2 195 (+83);
- Хмельницька область – 9 684 (+193);
- Чернівецька область – 17 004 (+176);
- Черкаська область – 6 157 (+110);
- Чернігівська область – 6 179 (+141).
У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
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