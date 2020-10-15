За минулу добу в Україні зареєстрували 5 062 випадки інфікування SARS-CoV-2. Тож станом на 15 жовтня загальна кількість виявлених інфікованих в країні зросла до 281 239.

Згідно з даними РНБО України, від коронавірусу продовжують лікуватись 156 287 громадян, повідомляє 24 канал.

Від учора в Україні зареєстрували 5 062 випадки зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській (+651), Львівській (+332) областях, а також у Києві (+445).

За цей самий період лікарі повідомили про смерть 73 хворих. Натомість 951 пацієнт вже одужав.

Від початку 2020 року коронавірус діагностували 281 239 мешканцям України. 119 650 з них вже подолали хворобу. Але, на жаль, 5 302 пацієнти померли від ускладнень, спричинених інфекцією.

Поширення COVID-19 в областях України

Вінницька область – 7 941 (+96)

Волинська область – 10 320 (+180);

Дніпропетровська область – 9 834 (+220);

Донецька область – 6 491 (+244);

Житомирська область – 9 130 (+269);

Закарпатська область – 11 305 (+136);

Запорізька область – 6 012 (+112);

Івано-Франківська область – 15 955 (+190);

Кіровоградська область – 1 440 (+44);

Київ – 28 957 (+445);

Київська область – 11 978 (+227);

Львівська область – 23 806 (+332);

Луганська область – 2 125 (+110);

Миколаївська область – 5 207 (+155);

Одеська область – 17 511 (+162);

Полтавська область – 5 226 (+133);

Рівненська область – 15 186 (+160);

Сумська область – 7 983 (+271);

Тернопільська область – 16 700 (+222);

Харківська область – 26 913 (+651);

Херсонська область – 2 195 (+83);

Хмельницька область – 9 684 (+193);

Чернівецька область – 17 004 (+176);

Черкаська область – 6 157 (+110);

Чернігівська область – 6 179 (+141).

У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.