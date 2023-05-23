На початку пандемії COVID-19, Поллі почала свій шлях боротьби із зайвою вагою. Дівчина кинула сама собі виклик і почала щодня робити всього лише 10 відтискань від підлоги.

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Минуло 3 роки, і у своєму блозі Поллі опублікувала відео, яке завірусилось у мережі: перші кадри – дівчина робить відтискання у 2020 році, а потім у відео показано кадри, як дівчина відтискається зараз.

Користувачі зауважили, що вона має вигляд зовсім іншої людини.



Трансформація Полі за три роки регулярних віджимань / Фото з інстаграму дівчини – polly__wants

Дівчину стимулювали підписники

Як зізналася сама блогерка, десь через тиждень після початку свого челенджу, їй набридло робити вправи. Однак уважні підписники почали її запитувати у соцмережі, чому вона припинила публікувати щоденні відео зі звітом.

Саме це і стало потужною мотивацією продовжувати займатись. Згодом 10 відтискань почали займати у дівчини лише хвилину часу та навіть приносити задоволення.

Цікаво! У блозі дівчина також розповіла про свій досвід тренувань з поступовим нарощуванням складності і різними вправами. Але вони швидко їй набридали. Тому у випадку з відтисканнями вона вирішила не змінювати кількість і тип виконання. І хоч зараз вона здатна виконувати значно складніші вправи, вона вирішила не змінювати тактики.

Підписникам сподобався експеримент Поллі з відтисканням. Дехто вирішив повторити її досвід і спробувати відтискатися щодня. Водночас блогерка наголошує, що вона змогла схуднути також і завдяки правильному харчуванню. Але переконана, саме відтискання допомогли їй здобути спортивну форму.