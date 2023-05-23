В начале пандемии COVID-19, Полли начала свой путь борьбы с лишним весом. Девушка бросила сама себе вызов и принялась ежедневно делать всего лишь 10 отжиманий от пола.

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Прошло 3 года, и в своем блоге Полли опубликовала видео, завирусившееся в сети: первые кадры – девушка делает отжим в 2020 году, а затем в видео показаны кадры, как девушка отжимается сейчас.

Пользователи заметили, что он выглядит совсем другим человеком.



Трансформация Поли за три года регулярных отжиманий / Фото из инстаграммы девушки – polly__wants

Девушку стимулировали подписчики

Как призналась сама блоггерша, где-то через неделю после начала своего челленджа, ей надоело делать упражнения. Однако внимательные подписчики начали спрашивать ее в соцсети, почему она прекратила публиковать ежедневные видео с отчетом.

Именно это стало мощной мотивацией продолжать заниматься. Впоследствии 10 отжиманий начали занимать у девушки лишь минуту времени и даже доставлять удовольствие.

Любопытно! В блоге девушка также рассказала о своем опыте тренировок с постепенным наращиванием сложности и разными упражнениями. Но они быстро ей надоедали. Поэтому в случае отжима она решила не изменять количество и тип исполнения. И хотя сейчас она способна выполнять более сложные упражнения, она решила не менять тактики.

Подписчикам понравился эксперимент Полли с отжимом. Некоторые решили повторить ее опыт и попытаться отжиматься каждый день. В то же время блоггер отмечает, что она смогла похудеть также и благодаря правильному питанию. Но убеждена, именно отжимания помогли ей обрести спортивную форму.