А, как известно, здоровые кишечные бактерии помогают поддерживать пищеварение. Доктор медицинских наук, известный гастроэнтеролог Вилл Булсевич рассказал о лучшем хлебе для здоровья кишечника.
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Сначала немного о здоровье нашего кишечника. Несмотря на то, что на его состояние влияют антибиотики, уровень стресса и другие факторы, в обзоре медицинских исследований, опубликованных в Nutrients, говорится, что то, что мы едим, оказывает непосредственное влияние на количество и тип бактерий в нашем кишечнике (микробиоме).
Поговорим о моем любимом хлебе для пищеварения и здоровье кишечника: хлеб из закваски. Закваска невероятная, потому что эти микробы превращают муку, – объяснил доктор Булсевич.
По его словам, именно хлеб на закваске самый полезный, ведь бактерии медленно ферментируют муку; высвобождают витамины, дополнительные питательные вещества, новые формы клетчатки.
Удивительная особенность закваски состоит в том, что вы можете использовать силу натуральных дрожжей, чтобы сделать невероятно безопасный для кишечника продукт, который затем можно использовать для чего угодно: от хлеба до лепешек для пиццы и блинов,
– добавил гастроэнтеролог.
Можно даже тем, кто не ест глютен
Вдобавок ко всем указанным выше преимуществам этих полезных микробов, они также одновременно "уменьшают некоторые процессы, которые могут вызвать симптомы у людей с проблемами пищеварения.
В закваске меньше глютена и меньше фруктанов. Следовательно, если у вас непереносимость глютена и вы не можете есть обычный хлеб, вам следует попробовать закваску.
На этом польза закваски не заканчивается. Благодаря уникальному природному процессу брожения, продукты на основе закваски также содержат пребиотики и пробиотики и опускаются довольно низко по шкале гликемии.