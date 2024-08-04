Цій категорії людей рекомендується заповнювати половину тарілки некрохмалистими овочами – це ключова частина методу "діабетичної тарілки".
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Окрім клітковини, овочі містять багато антиоксидантів, а тому це ще одна причина, чому варто стежити за тим, аби добирати щоденну рекомендовану норму.
Які продукти містять багато антиоксидантів
- Темно-зелені листові овочі – капуста, шпинат, листова капуста і мангольд багаті. У них багато вітамінів A, C і K, фолієвої кислоти і альфа-ліпоєвої кислоти, яка сприяє підвищенню чутливості до інсуліну.
- Цвітна капуста містить вітамін C, бета-каротин і сульфорафан. Це низькокалорійний овочі, який містить клітковину і може допомогти знизити ризик діабету 2 типу.
Усі сорти капусти є дуже корисними для здоров'я / Фото Unsplash
- Броколі містить вітаміни A, C, K, фолієву кислоту, клітковину і калій. Якщо споживати броколі регулярно, це позитивно вплине на стан судин.
- Помідори багаті на вітаміни A і C, а також лікопін – антиоксидант, який сприяє кращому контролю рівня цукру в крові.
- Баклажани багаті на антоціани, які мають антиоксидантні властивості, що своєю чергою допомагають боротися з клітинним пошкодженням.
- Буряк у цьому списку завдяки нітратам, які допомагають знижувати кров’яний тиск і підтримувати здоров’я кровообігу. Також він містить магній і калій, які сприяють більш здоровому рівню тиску.