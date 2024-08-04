Цій категорії людей рекомендується заповнювати половину тарілки некрохмалистими овочами – це ключова частина методу "діабетичної тарілки".

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Окрім клітковини, овочі містять багато антиоксидантів, а тому це ще одна причина, чому варто стежити за тим, аби добирати щоденну рекомендовану норму.

Зауважимо, що фахівці радять споживати 2 – 3 чашки овочів на день для жінок і 3 – 4 чашки для чоловіків. При цьому краще, якщо ви обираєте різноманітні, різнокольорові овочі.

Які продукти містять багато антиоксидантів

Темно-зелені листові овочі – капуста, шпинат, листова капуста і мангольд багаті. У них багато вітамінів A, C і K, фолієвої кислоти і альфа-ліпоєвої кислоти, яка сприяє підвищенню чутливості до інсуліну.

– капуста, шпинат, листова капуста і мангольд багаті. У них багато вітамінів A, C і K, фолієвої кислоти і Цвітна капуста містить вітамін C, бета-каротин і сульфорафан. Це низькокалорійний овочі, який містить клітковину і може допомогти знизити ризик діабету 2 типу.



Усі сорти капусти є дуже корисними для здоров'я / Фото Unsplash