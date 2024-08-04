Этой категории людей рекомендуется заполнять половину тарелки некрахмалистыми овощами – это ключевая часть метода "диабетической тарелки".

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Кроме клетчатки, овощи содержат много антиоксидантов, а потому это еще одна причина, почему стоит следить за тем, чтобы добирать ежедневную рекомендованную норму.

Заметим, что специалисты советуют потреблять 2 – 3 чашки овощей в день для женщин и 3 – 4 чашки для мужчин. При этом лучше, если вы выбираете разнообразные, разноцветные овощи.

Какие продукты содержат много антиоксидантов

Темно-зеленые листовые овощи – капуста, шпинат, листовая капуста и мангольд богаты. В них много витаминов A, C и K, фолиевой кислоты и альфа-липоевой кислоты, которая способствует повышению чувствительности к инсулину.

– капуста, шпинат, листовая капуста и мангольд богаты. В них много витаминов A, C и K, фолиевой кислоты и Цветная капуста содержит витамин C, бета-каротин и сульфорафан. Это низкокалорийный овощи, который содержит клетчатку и может помочь снизить риск диабета 2 типа.



Все сорта капусты являются очень полезными для здоровья / Фото Unsplash