Об этом говорится в исследовании опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.
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Что известно о вредных металлах
Свинец и кадмий – это природные элементы земной коры, они могут попадать в почву, где растут какао-культуры. В то же время некоторые поля содержат больше токсичных веществ, чем другие. Все из-за использования металлосодержащих удобрений и промышленного загрязнения.
Поэтому, ученые считают, что органический черный шоколад может содержать высокий уровень тяжелых металлов.
Среднее содержание свинца и кадмия в продуктах с какао в составе превышает допустимые нормы во многих странах.
На чем основываются выводы
В течение 8 лет ученые из Университета Джорджа Вашингтона анализировали 72 продукта на основе какао. Оказалось, что 43% продуктов содержат количество свинца, которое превышает рекомендуемую норму на 23%, а в 35% превышены допустимые лимиты кадмия на 6%.
Более того, в органических продуктах были выше уровни свинца и кадмия, чем в неорганических.
Насколько это вредно
Для здоровых взрослых людей, как уточняют ученые, риск от потребления небольшого количества темного шоколада низкий. Безопасная суточная норма черного шоколада составляет около 28 граммов, и даже если вы будете потреблять черный шоколад ежедневно, это не несет значительной угрозы для здоровья.
В то же время беременным женщинам, детям и людям с заболеваниями следует быть осторожными, поскольку они могут быть более чувствительными к тяжелым металлам.