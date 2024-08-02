Про це ідеться у дослідженні опублікованому у журналі Frontiers in Nutrition.

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Що відомо про шкідливі метали

Свинець і кадмій – це природні елементи земної кори, вони можуть потрапляти у ґрунт, де ростуть какао-культури. Водночас деякі поля містять більше токсичних речовин, ніж інші. Усе через використання металовмісних добрив та промислове забруднення.

Відтак, учені вважають, що органічний чорний шоколад може містити високий рівень важких металів.

Середній вміст свинцю і кадмію у продуктах з какао у складі перевищує допустимі норми в багатьох країнах.

На чому ґрунтуються висновки

Упродовж 8 років учені з Університету Джорджа Вашингтона аналізували 72 продукти на основі какао. Виявилось, що 43% продуктів містять кількість свинцю, яка перевищує рекомендовану норму на 23%, а у 35% перевищені допустимі ліміти кадмію на 6%.

Ба більше, в органічних продуктах були вищі рівні свинцю та кадмію, ніж у неорганічних.

Довідково. Органічні продукти вирощуються без використання синтетичних пестицидів та добрив, тоді як неорганічні можуть містити хімікати. Імовірно, хімічні речовини потрапляють до складу органічних продуктів з ґрунту або під час виробництва.

Наскільки це шкідливо

Для здорових дорослих людей, як уточнюють вчені, ризик від споживання невеликої кількості темного шоколаду низький. Безпечна добова норма чорного шоколаду становить близько 28 грамів, і навіть якщо ви споживатимете чорний шоколад щодня, це не несе значної загрози для здоров'я.

Водночас вагітним жінкам, дітям та людям із захворюваннями слід бути обережними, оскільки вони можуть бути більш чутливими до важких металів.