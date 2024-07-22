Вчені вирішили дослідити, що відбувається, коли насичені тваринні жири (наприклад, вершкове масло) замінюються ненасиченими рослинними жирами (наприклад, оливковою олією).
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Деталі дослідження
113 учасників були випадковим чином розділені на дві групи:
- одна дотримувалася дієти з високим вмістом насичених жирів,
- інша – з високим вмістом рослинних ненасичених жирів.
Учені виявили, що вищий MLS корелює зі здоровішими ліпідними профілями та вищим споживанням рослинних ненасичених жирів.
Серцево-судинні та діабет
Наступним етапом стало обчислення MLS учасників трьох інших довгострокових досліджень: Європейського проспективного дослідження раку та харчування (EPIC)-Potsdam, дослідження здоров'я медсестер (NHS і NHSII) і випробування PREDIMED.
Учасники з вищим MLS, що вказує на дієту з меншою кількістю насичених жирів та більшою кількістю ненасичених, мали значно знижений ризик серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.
Зокрема, у дослідженні EPIC-Potsdam в учасників із високим MLS ризик серцевих захворювань був на 32% нижчим, а ризик діабету 2 типу — на 26%.