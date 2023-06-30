Такі результати оголосили дослідники Університетського коледжу Лондона й Республіканського університету в Уругваї. Вони встановили, що це пов'язано зі збільшенням загального об’єму мозку.

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Деталі дослідження

Учені проаналізували дані дослідження британського біобанку, який попередньо зібрав генетичну інформацію й інформацію про спосіб життя й стан здоров'я 500 тисяч людей у віці від 40 до 69 років.

У ході свого аналізу команда використовувала дані понад 35 учасників біобанку, щоб з'ясувати, чи пов'язана комбінація генетичних варіантів, які раніше стосувалися денного сну, з об'ємом мозку, когнітивними здібностями й іншими аспектами здоров'я мозку людини.

Виявили, що короткий денний сон може сприяти збереженню загального об’єму мозку. За словами вчених, зменшення об'єму мозку прискорюється з віком у людей з когнітивними проблемами й нейродегенеративними захворюваннями, є дані, що це може бути пов'язано з проблемами зі сном.

Який зв'язок виявили вчені

У середньому різниця в загальному об'ємі мозку між тими, хто звик дрімати, і тими, хто не робить цього, була еквівалентна 2,5 – 6,5 рокам старіння.

Ми виявили зв'язок між звичним денним сном і більшим загальним об'ємом мозку, що може свідчити про те, що регулярний сон забезпечує певний захист від нейродегенерації,

– повідомили дослідники.

Колеги учених підтримали наукові результати, але попередили, що воно має певні обмеження. Зокрема, самозвіти учасників британського біобанку про їхній сон можуть бути не зовсім точними. А також варто зважати, що воно базується лише на даних білих британців.

Однак кажуть, що дослідження важливе: доповнює дані, які вказують на те, що сон важливий для здоров'я мозку.