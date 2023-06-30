Такие результаты объявили исследователи Университетского колледжа Лондона и Республиканского университета в Уругвае. Они установили, что это связано с увеличением общего объема мозга.

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Детали исследования

Ученые проанализировали данные исследования британского биобанка, предварительно собравшего генетическую информацию и информацию о образе жизни и состоянии здоровья 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

В ходе своего анализа команда использовала данные более 35 участников биобанка, чтобы выяснить, связана ли комбинация генетических вариантов, ранее касавшихся дневного сна, с объемом мозга, когнитивными способностями и другими аспектами здоровья мозга человека.

Обнаружили что короткий дневной сон может способствовать сохранению общего объема мозга. По словам ученых, уменьшение объема мозга ускоряется с возрастом у людей с когнитивными и нейродегенеративными заболеваниями, есть данные, что это может быть связано с проблемами со сном.

Какую связь обнаружили ученые

В среднем разница в общем объеме мозга между привыкшими дремать и теми, кто не делает этого, была эквивалентна 2,5 – 6,5 годам старения.

Мы обнаружили связь между привычным дневным сном и большим общим объемом мозга, что может свидетельствовать о том, что регулярный сон обеспечивает определенную защиту от нейродегенерации,

– сообщили исследователи.

Коллеги ученых поддержали научные результаты, но предупредили, что у него есть определенные ограничения. В частности, самоотчеты участников британского биобанка об их сне могут быть не совсем точными. А также следует учитывать, что оно базируется только на данных белых британцев.

Однако говорят, что исследование важно: дополняет данные, указывающие на то, что сон важен для здоровья мозга.