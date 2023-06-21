Ученые провели исследования с участием 110 молодых людей: 20 – 23 лет, которые не имели проблем со здоровьем и вели здоровый образ жизни, в частности, имели питательный здоровый рацион. Их случайным образом разделили на две группы.
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Ученые увидели поразительное влияние фастфуда на мозг
Участники первой продолжили питаться привычным образом, а участников второй перевели на диету в западном стиле, то есть с преобладанием жирной пищи. Среди прочего они потребляли много бельгийских вафель и фастфуда.
Эксперимент длился всего неделю.
Возможна связь этого влияния
Ученые предполагают, что такой стиль питания затрудняет регулирование аппетита и, вероятно, указывает на нарушение работы гиппокампа.