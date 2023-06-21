Ученые провели исследования с участием 110 молодых людей: 20 – 23 лет, которые не имели проблем со здоровьем и вели здоровый образ жизни, в частности, имели питательный здоровый рацион. Их случайным образом разделили на две группы.

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Ученые увидели поразительное влияние фастфуда на мозг

Участники первой продолжили питаться привычным образом, а участников второй перевели на диету в западном стиле, то есть с преобладанием жирной пищи. Среди прочего они потребляли много бельгийских вафель и фастфуда.

Эксперимент длился всего неделю.

Результаты исследования. После этого срока участники, питавшиеся в духе западной диеты, прошли тесты на память – оказалось, она ухудшилась. Кроме того, они почувствовали, что после еды им стало хотеться вредной пищи.

Возможна связь этого влияния

Ученые предполагают, что такой стиль питания затрудняет регулирование аппетита и, вероятно, указывает на нарушение работы гиппокампа.