Користь води

Вода важлива для функціонування всього організму. Вона покращує роботу травлення та нирок, перешкоджає закрепам, допомагає регулювати температуру тіла та зберігає шкіру гладкою та пружною.

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Експерти рекомендують випивати жінкам 2,7 літра на день (11,5 склянки), а чоловікам – 3,6 літра (15,5 склянки). Якщо ви займаєтеся спортом чи перебуваєте на сонці, пити потрібно більше. Але немає релевантних досліджень про те, що пити воду натще корисніше. Вживати воду можна як під час їжі, і після.

Якщо вам подобається розпочинати день зі склянки води, то продовжуйте так робити. Але якщо вранці хочеться спочатку щось з'їсти, а потім випити води чи чаю, то в цьому немає нічого поганого.

Користь меду

До складу меду входять цукор та вода, вітаміни та мінерали, у тому числі групи B, амінокислоти, білки, фенольні антиоксиданти та мікроелементи. Дорослим можна їсти від 70 до 95 грамів меду на день.

Деякі дослідження показують, що мед допомагає:

при серцево-судинних захворюваннях. Мед – джерело антиоксидантів, які знижують ризик хвороб серця;

при захворюваннях шлунково-кишкового тракту мед захищає слизову оболонку шлунка, тому його можна використовувати при виразковій хворобі та запаленні шлунка та тонкої кишки – гастроентериті;

при обробці ран. Антисептичні властивості меду допомагають лікувати опіки, рани та виразки;

при лікуванні застуди. Мед має антимікробні властивості завдяки м'якій кислотності та перекису водню у складі. Висока в'язкість продукту через концентрацію цукру створює захисний бар'єр для бактерій.

Але це доводять невеликі дослідження, які необхідно перевірити на великих вибірках.