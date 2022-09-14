Польза воды

Вода принципиальна для функционирования всего организма. Она улучшает работу пищеварения и почек, препятствует запора, помогает регулировать температуру тела и сохраняет кожу гладкой и упругой.

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Эксперты рекомендуют выпивать женщинам 2,7 литра в день (11,5 стакана), а мужчинам – 3,6 литра (15,5 стакана). Если вы занимаетесь спортом или находитесь на солнце, пить нужно больше. Но нет релевантных исследований о том, что пить воду натощак полезнее. Употреблять воду можно как во время еды, так и после.

Если вам нравится начинать день со стакана воды, то продолжайте так поступать. Но если утром хочется сначала что-нибудь съесть, а потом выпить воды или чая, то в этом нет ничего плохого.

Польза меда

В состав меда входят сахар и вода, витамины и минералы, включая группы B, аминокислоты, белки, фенольные антиоксиданты и микроэлементы. Взрослым можно есть от 70 до 95 г меда в день.

Некоторые исследования показывают, что мед помогает:

при сердечно-сосудистых заболеваниях. Мед – источник антиоксидантов, снижающих риск болезней сердца;

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта мед защищает слизистую желудка, поэтому его можно использовать при язвенной болезни и воспалении желудка и тонкой кишки – гастроэнтерите;

при обработке ран. Антисептические свойства меда помогают лечить ожоги, раны и язвы;

при лечении простуды. Мед обладает антимикробными свойствами благодаря мягкой кислотности и перекиси водорода в составе. Высокая вязкость продукта из-за концентрации сахара создает защитный барьер для бактерий.

Но это обосновывают маленькие исследования, которые нужно проверить на огромных выборках.