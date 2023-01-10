У 2018 році вчені з Університетського коледжу Лондона (Великобританія), Йоркського університету (Канада) та Каролінської університетської лікарні (Швеція) провели дослідження на мишах, де дізналися дещо цікаве.

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А саме, що у самок з надмірною масою тіла виростало багато нових кровоносних судин, які живили жирову тканину киснем, у той час, як у самців з ожирінням такий процес виявився набагато слабшим.

Нове дослідження ожиріння

У новому дослідженні та ж команда вчених зосередилася на відмінностях у так званих ендотеліальних клітинах, що становлять будівельні блоки кровоносних судин у жировій тканині. Використовуючи комп'ютерні програми, автори роботи з'ясували, що у самиць мишей процеси, пов'язані з проліферацією нових кровоносних судин, виражені сильніше, ніж у самців. В останніх натомість переважали процеси, що корелюють з розвитком запальних реакцій.

Дослідники вивчили поведінку чоловічих та жіночих ендотеліальних клітин після того, як витягли їх з організму самців та самок. Навіть у чашках Петрі ці клітини поводилися по-різному: жіночі реплікувалися швидше, а чоловічі виявляли велику чутливість до запального стимулу.

Яке це має значення

Тому миші чоловічої статі з надмірною масою тіла, на думку вчених, більш схильні до розвитку таких небезпечних захворювань, як серцево-судинні та діабет другого типу, ніж самки. Генетика гризунів і людей різниться, але дослідники вважають, що їхні висновки перенести і на представників Homo sapiens.