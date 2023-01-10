В 2018 году ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), Йоркского университета (Канада) и Каролинской университетской больницы (Швеция) провели исследования на мышах, где узнали кое-что интересное.

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А именно, что у самок с избыточной массой тела росло много новых кровеносных сосудов, питавших жировую ткань кислородом, в то время как у самцов с ожирением такой процесс оказался гораздо слабее.

Новое исследование ожирения

В новом исследовании та же команда ученых сосредоточилась на различиях в так называемых эндотелиальных клетках, составляющих строительные блоки кровеносных сосудов в жировой ткани. Используя компьютерные программы, авторы работы выяснили, что у самок мышей процессы, связанные с пролиферацией новых кровеносных сосудов, выражены сильнее, чем у самцов. В последних преобладали процессы, коррелирующие с развитием воспалительных реакций.

Исследователи изучили поведение мужских и женских эндотелиальных клеток после извлечения их из организма самцов и самок. Даже в чашках Петри эти клетки вели себя по-разному: женские реплицировались быстрее, а мужские проявляли большую чувствительность к воспалительному стимулу.

Какое это имеет значение

Поэтому мыши мужского пола с избыточной массой тела, по мнению ученых, более подвержены развитию таких опасных заболеваний, как сердечно-сосудистые и диабет второго типа, чем самки. Генетика грызунов и людей отличается, но исследователи считают, что их выводы перенести и на представителей Homo sapiens.