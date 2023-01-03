Види бігу

Крім того, що є безліч видів бігу – від спринту до марафонів, не варто забувати і про різні варіанти того, як можна бігати. Повільно, з прискоренням чи дуже швидко. Залежно від того, який стиль вибере людина, різним буде удар стопи по поверхні.

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Швидкий біг вимагає потужного відштовхування. Це велике навантаження на суглоби. Саме через те, що бігуни-початківці прагнуть різкого збільшення швидкості, нетреновані м'язи не можуть правильно підтримувати суглоби. Звідси й біль у колінах за кілька тижнів після початку занять.

Звичайний біг безпечніший. Різкі рухи не потрібні, а відштовхування не таке сильне. Такий біг – найкращий варіант для початку тренувань. Але навіть для швидкої пробіжки потрібно спочатку розігрітися.

Біг для схуднення

Біг належить до високоінтенсивних кардіонавантажень. Це означає, що за досить невеликий проміжок часу спалюється багато калорій. Скільки саме, сказати складно, це залежить від швидкості бігу та індивідуальних параметрів організму. Але приблизно це 500 ккал на годину.

Якщо харчуватися збалансовано і додати біг як фізичне навантаження, то схуднути справді можна. І справа не так у бігу, як у спалюванні калорій.

Крім цього, біг розвиває мускулатуру та підтягує тіло. Чітко окреслені гомілки виникнуть не відразу, але вже за кілька тижнів людина відчує, як стала витривалішою, а підйом на п'ятий поверх сходами більше не викликає задишку. Але будь-яке інше тренування, за допомогою якого можна збільшити свою активність, матиме такий ефект.