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Компанія Novo Nordisk пропонувала використовувати семаглютид для лікуванні цукрового діабету, клінічні дослідження цього завершили у 2016 році. Роком пізніше виробник та група вчених з Лідського університету заявили, що семаглютид можна застосовувати для лікування ожиріння. Згідно з попередніми даними, він міг знижувати апетит та сприяв зменшенню кількості жиру в організмі.

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Семаглютид впливає на рецептори гормону глюкагону в організмі. Препарат збільшує вироблення інсуліну, знижує рівень глюкози в крові, уповільнює травлення, допомагає контролювати апетит.

Ефективність препарату

У дослідженні взяли участь близько 2000 людей із 16 країн. Ті, хто отримував семаглютид, за 68 тижнів втратили в середньому 15% маси тіла, третина з них схудла більш ніж на 20%. У групі плацебо втрата ваги становила близько 2,4%. Крім зниження ваги, у багатьох людей, які отримували семаглютид, покращився перебіг діабету.

Експерти зазначили, що баріатрична хірургія, яка раніше вважалася найефективнішим методом лікування ожиріння, допомагає втратити від 25 до 30% ваги. Але цей метод назавжди змінює будову системи травлення, на нього погоджуються далеко не всі.

Ефект зберігається на деякий час

Очевидно, для підтримки нормальної ваги семаглютид доведеться приймати довгостроково або протягом усього життя.

Журналісти The New York Times розповіли про одну з учасниць дослідження цього препарату. Раніше жінка протягом кількох років безуспішно намагалася скинути вагу за допомогою дієти та вправ. Семаглютид допоміг їй схуднути на 15% і не спричинив суттєвих побічних ефектів. Їй не було відомо, чи отримує вона ліки, чи плацебо, тому вона продовжувала займатися фізкультурою та сиділа на дієті. Проте зайва вага стала зникати несподівано швидко.

Після закінчення прийому препарату до учасниці дослідження почали повертатися втрачені зайві кілограми. Вона повідомила, що хоче знову приймати ліки, коли вони стануть доступними.