Начало тестирования

Компания Novo Nordisk предлагала использовать семаглютид для лечения сахарного диабета, клинические исследования этого завершили в 2016 году. Годом позже производитель и группа ученых из Лидского университета заявили, что семаглютид можно применять для лечения ожирения. Согласно предварительным данным, он мог снижать аппетит и способствовал уменьшению количества жира в организме.

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Семаглютид оказывает влияние на рецепторы гормона глюкагона в организме. Препарат увеличивает выработку инсулина, снижает уровень глюкозы в крови, замедляет пищеварение, помогает контролировать аппетит.

Эффективность препарата

В исследовании приняли участие около 2000 человек из 16 стран. Те, кто получал семаглютид, за 68 недель потеряли в среднем 15% массы тела, треть из них похудела более чем на 20%. В группе плацебо потеря веса составила около 2,4%. Помимо снижения веса, у многих людей, получавших семаглютид, улучшилось течение диабета.

Эксперты отметили, что бариатрическая хирургия, ранее считавшаяся наиболее эффективным методом лечения ожирения, помогает потерять от 25 до 30% веса. Но этот метод навсегда изменяет устройство пищеварительной системы, на него соглашаются далеко не все.

Эффект сохраняется на время

Очевидно, для поддержания нормального веса семаглютид придется принимать долгосрочно или на протяжении всей жизни.

Журналисты The New York Times рассказали об одной из участниц исследования этого препарата. Ранее женщина в течение нескольких лет безуспешно пыталась сбросить вес с помощью диеты и упражнений. Семаглютид помог ей похудеть на 15% и не привел к существенным побочным эффектам. Ей не было известно, получает ли она лекарство или плацебо, поэтому она продолжала заниматься физкультурой и сидела на диете. Однако лишний вес стал исчезать неожиданно быстро.

После окончания приема препарата к участнице исследования начали возвращаться лишние килограммы. Она сообщила, что хочет снова принимать лекарства, когда они станут доступными.