Попри поширену думку про користь кокосового масла, дослідження показало, що воно небезпечне для серця і судин.

Вчені з Гарварду провели науковий огляд 16 серйозних робіт і опублікували його в журналі Circulation.

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У систематичний огляд включені тільки дослідження про вплив кокосового масла на ліпіди крові і інші чинники ризику серцево-судинних захворювань, які були опубліковані на PubMed, Cochrane Registry, SCOPUS і Web of Science до червня 2019 року.

Як шкодить кокосове масло

Вчені проаналізували дослідження, в яких кокосове масло порівнювалося з іншими типами масел. Вони виявили, що використання в їжі кокосового масла пов'язане з підвищенням в крові рівня ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності або "поганого холестерину") і загального холестерину. Обидва показники – добре вивчені фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Дослідники виявили, що кокосове масло підвищує рівень холестерину ЛПНЩ на 10,47 мг/дл. Це значно вище, ніж при вживанні в їжу оливкової олії, масла каноли та соєвої олії. Фактично, 3-4 столові ложки кокосового масла на день збільшують рівень ЛПНЩ в сироватці крові на 9%.

Не допомагає схуднути

Вчені відзначили, що в кокосовому маслі міститься близько 90% насичених жирів – більше, ніж в салі або вершковому маслі. Тому воно не має ніяких переваг з точки зору підтримки нормальної ваги, рівня цукру в крові, зниження запалення або ризику серцево-судинних захворювань.