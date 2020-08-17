Несмотря на распространенное мнение о пользе кокосового масла, исследование показало, что оно опасно для сердца и сосудов.

Ученые из Гарварда провели научный обзор 16 серьезных работ и опубликовали его в журнале Circulation.

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В систематический обзор включены только исследования о влиянии кокосового масла на липиды крови и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые были опубликованы на PubMed, Cochrane Registry, SCOPUS и Web of Science до июня 2019 года.

Как вредит кокосовое масло

Ученые проанализировали исследования, в которых кокосовое масло сравнивалось с другими типами масел. Они обнаружили, что использование в пище кокосового масла связано с повышением в крови уровня ЛПНП (липопротеинов низкой плотности или "плохого холестерина") и общего холестерина. Оба показателя – хорошо изученные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи обнаружили, что кокосовое масло повышает уровень холестерина ЛПНП на 10,47 мг/дл. Это значительно выше, чем при употреблении в пищу оливкового масла, масла канолы и соевого масла. Фактически, 3-4 столовые ложки кокосового масла в день увеличивают уровень ЛПНП в сыворотке крови на 9%.

Не помогает похудеть

Ученые отметили, что в кокосовом масле содержится около 90% насыщенных жиров – больше, чем в сале или сливочном масле. Поэтому оно не имеет никаких преимуществ с точки зрения поддержания нормального веса, уровня сахара в крови, снижения воспаления или риска сердечно-сосудистых заболеваний.