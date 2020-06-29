Китайська компанія China National Biotec Group (CNBG), що розробляє відразу дві вакцини проти нового коронавірусу, повідомила про оптимістичні результати попереднього тестування одного з них на людях.

Китайська національна компанія Biotec (CNBG) повідомила, що результати попереднього тестування на людях однієї з можливих вакцин проти коронавірусу показали безпечність та ефективність засобу. Про це пише The Economic Times.

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Це вже друга можлива вакцина цієї компанії, що показує обнадійливі результати клінічних випробувань,

– йдеться у джерелі.

У дослідженні брали участь 1 120 здорових людей, Зазначається, що лікарський засіб забезпечив високий рівень антитіл для всіх учасників щеплення.

Наразі китайські дослідники тестують вісім препаратів, які можуть стати вакцинами проти коронавірусу у Китаї та закордоном.

Раніше китайська влада пообіцяла, що розкриє деталі своєї вакцини від коронавірусу і зробить її суспільним надбанням після того, як вона буде розроблена.

"На наступному етапі, коли китайська вакцина буде готова до застосування після того, як її створять і перевірять, ми виконаємо ті зобов'язання, які озвучив голова КНР Сі Цзіньпін на 73-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, і зробимо її доступною всьому світу", – заявив міністр науки та техніки КНР Ван Чжиган.