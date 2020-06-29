Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), разрабатывающая сразу две вакцины против нового коронавируса, сообщила об оптимистических результатах предварительного тестирования одной из них на людях.

Китайская национальная компания Biotec (CNBG) сообщила, что результаты предварительного тестирования на людях одной из возможных вакцин против коронавируса показали безопасность и эффективность средства. Об этом пишет The Economic Times.

Читайте также Ученые обнаружили коронавирус в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года

Это уже вторая возможная вакцина этой компании, которая показывает обнадеживающие результаты клинических испытаний,

– говорится в источнике.

В исследовании принимали участие 1 120 здоровых людей. Отмечается, что лекарственное средство обеспечило высокий уровень антител для всех участников прививки.

Сейчас китайские исследователи тестируют восемь препаратов, которые могут стать вакцинами против коронавируса в Китае и за границей.

Ранее китайские власти пообещали, что раскроют детали своей вакцины от коронавируса и сделают ее общественным достоянием после того, как она будет разработана.

"На следующем этапе, когда китайская вакцина будет готова к применению после того, как ее создадут и проверят, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру", – заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.