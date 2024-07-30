Кетогенна дієта характеризується низьким вмістом вуглеводів та високим вмістом жирів, що призводить до утворення кетонових тіл – речовин, які утворюються в печінці в процесі розщеплення жирів. Цей тип дієти широко використовується для зниження ваги.

Також на тему На скільки кілограмів у тиждень можна худнути без шкоди для здоров'я

Нове дослідження кето-дієти

Девід Гіус, доктор медичних наук, який обіймає посаду заступника декана з досліджень і професора кафедри радіаційної онкології в UT Health San Antonio зазначив: "13 мільйонів американців дотримуються кетогенної дієти, і наші дослідження показують, що необхідно робити перерви у цій дієті, щоб уникнути можливих довгострокових наслідків".

З огляду на те, що клітинне старіння відіграє роль у розвитку захворювань органів, наші відкриття мають значне клінічне значення для розуміння застосування кетогенної дієти. Як і у випадку з іншими дієтичними методами, необхідно робити перерви в кето-дієті,

– додав Гіус.

Команда Гіуса виявила, що безперервне дотримання кетогенної дієти протягом тривалого часу викликає старіння клітин у різних органах, включаючи серце та нирки. Однак вдалося повернути цей процес за допомогою сенолітиків – класу молекул, здатних знищувати клітини, що старіють, а також за допомогою періодичних перерв у дієті.