Кетогенная диета характеризуется низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, что приводит к образованию кетоновых тел – веществ, которые образуются в печени в процессе расщепления жиров. Этот тип диеты широко используется для снижения веса.

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Новое исследование кето-диеты

Дэвид Гиус, доктор медицинских наук, занимающий должность заместителя декана по исследованиям и профессора кафедры радиационной онкологии в UT Health San Antonio отметил: "13 миллионов американцев придерживаются кетогенной диеты, и наши исследования показывают, что необходимо делать перерывы в этой диете, чтобы избежать возможных долгосрочных последствий".

Учитывая то, что клеточное старение играет роль в развитии заболеваний органов, наши открытия имеют значительное клиническое значение для понимания применения кетогенной диеты. Как и в случае с другими диетическими методами, необходимо делать перерывы в кето-диете,

– добавил Гиус.

Команда Гиуса обнаружила, что непрерывное соблюдение кетогенной диеты в течение длительного времени вызывает старение клеток в различных органах, включая сердце и почки. Однако удалось повернуть этот процесс с помощью сенолитиков – класса молекул, способных уничтожать стареющие клетки,, а также с помощью периодических перерывов в диете.