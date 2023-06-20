Скільки кілограмів можна скидати на тиждень

Для цього люди звертаються до жорстких дієт або повного голодування, але у такого схуднення немає довгострокового ефекту, зате є побічні: втрата м'язової маси, нестача поживних речовин і втома. У результаті дієта призводить до зриву, поверненню ваги та колишнього режиму харчування.

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Вважається, що швидкість, з якою можна худнути без шкоди для здоров'я, – мінус 0,5 – 1 кілограм на тиждень або 2 – 4 на місяць. Для цього потрібно збалансовано харчуватись, займатися спортом і, головне, робити все це без фанатизму.

Харчування

Щоб худнути щотижня на 0,5 – 1 кілограм, потрібно споживати приблизно на 500 – 750 калорій менше, ніж зазвичай. Наскільки це реалістично для конкретної людини допоможе розрахувати калькулятор. Він дасть рекомендації, скільки калорій потрібно споживати в день з урахуванням статі, віку та активності людини, та розрахує термін, у який вдасться скинути задуману кількість кілограмів. Вирахувати калорії зручно в додатку, для цього достатньо ввести назву продукту або страви.

Фізична активність

Але потрібно не лише контролювати харчування, а й спалювати калорії. У цьому допоможе лише фізична активність. Якщо людина ніколи не займалася спортом і навіть гуляти ходила рідко, то різко починати тренуватися не можна: можна нашкодити серцево-судинній системі або отримати травму.

За рекомендаціями ВООЗ дорослій людині достатньо 150 хвилин аеробного навантаження помірної інтенсивності на тиждень. Почати можна зі звичайних прогулянок, їзди велосипедом, танців по 30 хвилин на день. Поступово можна додавати силові тренування, вправи на витривалість та гнучкість. Заняття мають бути приємними, інакше через тиждень – другий можна зірватися і закинути їх.