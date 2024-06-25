Почнемо з того, що кофеїн – це природний стимулятор, який міститься не лише у каві, а й у чаї та какао, енергетичних напоях. Він здатний підвищувати активність мозку й центральної нервової системи.

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Як діє кава на організм

Одразу після вживання кави кофеїн швидко всмоктується в кров із кишківника та розщеплюється у печінці, впливаючи на різні органи та мозок.

Кофеїн блокує аденозин – нейромедіатор, який сприяє розслабленню мозку та викликає втому. Саме тому, ви відчуваєте бадьорість і енергію після чашки улюбленого напою.

Чому кофеїн шкідливий у спеку

Втім, влітку усе не так однозначно – надмірне споживання кофеїну може впливати на організм негативно. Кофеїн є сечогінним засобом і може послаблювати відчуття спраги, призводячи до зневоднення.

Це особливо небезпечно влітку, коли потреба організму у воді збільшується.

Крім того, кофеїн також прискорює серцебиття та підвищує артеріальний тиск. А в умовах високих температур, це створює додаткове навантаженя на серце.

Високі температурні показники ускладнюють засинання, а споживання кофеїну лише погіршує стан.

До того ж, кофеїн порушує терморегуляцію тіла, підвищуючи ризик теплового удару чи загального виснаження.

Тривожність та неспокій

Вживання кофеїну пов'язують з ще однією поширеню та актуальною проблемою у наш час – він здатний посилювати відчуття тривоги та провокувати дратівливість. Людям, які страждають від тривожних розладів, краще уникати споживання кофеїну, або принаймні обмежувати його.

Скільки кави можна випивати в день

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) встановило норму 4 чашки кави або 400 міліграмів кофеїну на день.

Доза у 1 200 мілілітрів і більше може мати токсичні наслідки для організму.