Начнем с того, что кофеин – это природный стимулятор, который содержится не только в кофе, но и в чае и какао, энергетических напитках. Он способен повышать активность мозга и центральной нервной системы.
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Как действует кофе на организм
Сразу после употребления кофе кофеин быстро всасывается в кровь из кишечника и расщепляется в печени, влияя на различные органы и мозг.
Кофеин блокирует аденозин – нейромедиатор, который способствует расслаблению мозга и вызывает усталость. Именно поэтому, вы чувствуете бодрость и энергию после чашки любимого напитка.
Почему кофеин вреден в жару
Впрочем, летом все не так однозначно – чрезмерное потребление кофеина может влиять на организм негативно. Кофеин является мочегонным средством и может ослаблять чувство жажды, приводя к обезвоживанию.
Это особенно опасно летом, когда потребность организма в воде увеличивается.
Кроме того, кофеин также ускоряет сердцебиение и повышает артериальное давление. А в условиях высоких температур, это создает дополнительную нагрузку на сердце.
Высокие температурные показатели затрудняют засыпание, а потребление кофеина только ухудшает состояние.
К тому же, кофеин нарушает терморегуляцию тела, повышая риск теплового удара или общего истощения.
Тревожность и беспокойство
Употребление кофеина связывают с еще одной распространенной и актуальной проблемой в наше время – он способен усиливать чувство тревоги и провоцировать раздражительность. Людям, которые страдают от тревожных расстройств, лучше избегать потребления кофеина, или по крайней мере ограничивать его.
Сколько кофе можно выпивать в день
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) установило норму 4 чашки кофе или 400 миллиграммов кофеина в день.
Доза в 1 200 миллилитров и более может иметь токсические последствия для организма.