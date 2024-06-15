Таким образом, одна чашка напитка выводит из костей около 6 мг кальция – рассказывает диетолог Светлана Фус.
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Оптимальная доза кофе
Если вы выпиваете 1-2 чашки кофе в день, вреда это не принесет. В таких случаях необходимо помнить, что даже полезная еда, в избытке, может приносить организму вред.
Поэтому если в день вы употребляете по три-четыре чашки, то через некоторое время это количество может оказаться критическим для вашего здоровья.
Кофе в избытке также препятствует усвоению кальция в кишечнике, что тоже негативно сказывается на состоянии здоровья. Восполнить дефицит порой бывает достаточно проблематично.
Четыре чашки кофе уже способны выводить кальций из организма.
Кофе следует потреблять умеренно / Фото Unsplash
Что нужно знать о кальции
Кальций влияет на прочность костей и зубов, тонус мышц, работу кровеносных сосудов и активность нервной системы. Достаточное количество кальция снижает риск переломов, остеопороза, диабета и авитаминоза.
Согласно данным Национального института здоровья США, нормы потребления кальция могут меняться в течение жизни.
Как можно больше кальция нужно детям, беременным и кормящим женщинам, однако общие нормы для здорового человека примерно следующие.
Женщины:
- от 19 до 50 лет - 1000 мг
- старше 51 года - 1200 мг
Мужчины:
- от 19 до 70 лет - 1000 мг
- старше 71 года - 1200 мг
Кальций играет ключевую роль в процессах сокращения мышц, активации яйцеклеток, развития крепких костей и зубов, свертываемости крови, работы нервной системы, регулирования сердечного ритма и равновесия жидкости внутри клеток.
Симптомы недостатка кальция в организме
- Появление проблем с зубами.
- Мышечные судороги.
- Нарушения в работе сердца.
- Болевые ощущения в костях.
В начале течения заболевание не представляет серьезной опасности. Дефицит можно достаточно легко заполнить. Но если вовремя не заметить вымывание из костей этого вещества, могут наступить тяжелые последствия. В частности, может развиться остеопороз.
Восполнить утраченный кальций можно продуктами, богатыми этим минералом: творог, миндаль, кунжут, различные виды капусты.
Для того чтобы уверенно говорить о дефиците кальция в организме не стоит руководствоваться исключительно симптомами. При появлении первых признаков следует обратиться за консультацией к специалисту. Вероятно, вам придется пройти медицинское обследование.
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