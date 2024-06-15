Одна чашка напою виводить з кісток близько 6 міліграмів кальцію – розповідає дієтологиня Світлана Фус.
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Оптимальна доза кави
Якщо ви випиваєте 1 – 2 чашки кави в день, шкоди це не принесе. В таких випадках необхідно пам'ятати, що навіть корисна їжа, в надлишку, може приносити організму шкоду.
Тому якщо в день ви вживаєте по 3 – 4 чашки, то через деякий час ця кількість може виявитися критичною для вашого здоров'я.
Кава в надлишку також перешкоджає засвоєнню кальцію в кишківнику, що теж негативно позначається на стані здоров'я. Заповнити дефіцит часом буває досить проблематично.
Чотири чашки кави вже здатні виводити кальцій з організму.
Каву слід споживати помірно / Фото Unsplash
Що треба знати про кальцій
Кальцій впливає на міцність кісток і зубів, тонус м'язів, роботу кровоносних судин та активність нервової системи. Достатня кількість кальцію знижує ризик переломів, остеопорозу, діабету й авітамінозу.
Згідно з даними Національного інституту здоров'я США, норми споживання кальцію можуть змінюватися впродовж життя.
Якомога більше кальцію потрібно дітям, вагітним і годуючим жінкам, однак загальні норми для здорової людини приблизно наступні.
Жінки:
- від 19 до 50 років — 1000 мг
- старше 51 року — 1200 мг
Чоловіки:
- від 19 до 70 років — 1000 мг
- старше 71 року — 1200 мг
Кальцій відіграє ключову роль у процесах скорочення м'язів, активації яйцеклітин, розбудови міцних кісток і зубів, згортання крові, роботи нервової системи, регулювання серцевого ритму та рівноваги рідини всередині клітин.
Симптоми нестачі кальцію в організмі
- Поява проблем із зубами.
- М'язові судоми.
- Порушення в роботі серця.
- Больові відчуття в кістках.
На початку перебігу захворювання не становить серйозної небезпеки. Дефіцит можна досить легко заповнити. Але якщо вчасно не помітити вимивання з кісток цієї речовини, можуть наступити важкі наслідки. Зокрема, може розвинутися остеопороз.
Заповнити втрачений кальцій можна продуктами, багатими цим мінералом: сир, мигдаль, кунжут, різні види капусти.
Для того щоб впевнено говорити про дефіцит кальцію в організмі не варто керуватися виключно симптомами. При появі перших ознак слід звернутися за консультацією до фахівця. Ймовірно, вам доведеться пройти медичне обстеження.
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