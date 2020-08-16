У Канаді вперше за півстоліття людям дозволили приймати псилоцибін, який міститься в галюциногенних грибах.

Чотири онкохворих канадці звернулися з проханням до МОЗ, аби їм дозволили приймати псилоцибінові гриби, повідомляє SkyNews.

До теми Галюциногенні гриби виявились корисними у лікуванні ще одного психічного розладу

Вони повідомили, що всі інші ліки їм вже просто не допомагають. Натомість псилоцибін, який міститься у грибах, міг би полегшити їхнє життя.

Галюциногени можуть полегшити стрес, зняти біль і тривожність з приводу близьку смерть,

– заявили вони.

Річ у тім, що без спеціального дозволу смертельно хворим американцям не дозволили б приймати псилоцибін. Адже він заборонений в Канаді з 1974 року. Експерти сподіваються, що цей випадок створить прецедент, внаслідок чого людям з онкологічними захворюваннями буде простіше отримати псилоцибін, як ліки.

Псилоцибін у медицині

Наприкінці 2018 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) привласнило псилоцибіну статус "проривної терапії" і схвалило випробування галюциногенних грибів для лікування депресії. Втім, псилоцибін показав обнадійливі результати не лише як потенційний метод терапії та лікування депресії й низки інших психічних розладів, а і як терапевтична допомога пацієнтам з термінальною стадією раку.

Попри успішність досліджень, процес легалізації психоделіку як медичного препарату лише розпочався. Політичні та суспільні норми перешкоджають проведенню досліджень, а неможливість отримання великої вигоди з продажу природної речовини, яку неможливо запатентувати, позбавляє вчених фінансування з боку фармацевтичних компаній.