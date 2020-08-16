В Канаде впервые за полвека людям разрешили принять псилоцибин, который содержится в галлюциногенных грибах

Четыре онкобольных канадца обратились с просьбой в Минздрав, чтобы им разрешили принимать псилоцибиновые грибы, сообщает SkyNews.

К теме Галлюциногенные грибы оказались полезными в лечении еще одного психического расстройства

Они сообщили, что все остальные лекарства им уже просто не помогают. Зато псилоцибин, который содержится в грибах, мог бы облегчить их жизнь.

Галлюциногены могут облегчить стресс, снять боль и тревожность по поводу близкой смерти,

– заявили они.

Дело в том, что без специального разрешения смертельно больным американцам не разрешили бы принимать псилоцибин. Ведь он запрещен в Канаде с 1974 года. Эксперты надеются, что этот случай создаст прецедент, в результате чего людям с онкологическими заболеваниями будет проще получить псилоцибин, как лекарство.

Псилоцибин в медицине

В конце 2018 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило псилоцибину статус "прорывной терапии" и одобрило испытания галлюциногенных грибов для лечения депрессии. Впрочем, псилоцибин показал обнадеживающие результаты не только как потенциальный метод терапии и лечения депрессии и ряда других психических расстройств, но и как терапевтическая помощь пациентам с терминальной стадией рака.

Несмотря на успешность исследований, процесс легализации психоделика, как медицинского препарата, только начался. Политические и общественные нормы препятствуют проведению исследований, а невозможность получения большой выгоды по продаже природного вещества, которое невозможно запатентовать, лишает ученых финансирования со стороны фармацевтических компаний.