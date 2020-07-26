Ученые из Британии нашли доказательства, что псилоцибин, который содержится в галлюциногенных грибах, способен облегчать симптомы у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством.

Обсессивно-компульсивное расстройство может возникнуть в разные периоды жизни у 2% населения. Поскольку псилоцибин доказал свою эффективность в лечении депрессии и тревожности, то ученые Оксфордского университета предположили что он может оказаться полезным и в терапии ОКР и описали свое исследование в журнале Journal of Psychedelic Studies.

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Среди ряда исследований ученые нашли несколько обоснованных гипотез, которые объясняют пользу адреналина в лечении ОКР. В частности, что псилоцибин может служить как кнопка перезагрузки для СПРРМ (сеть пассивного режима работы мозга), которая "вышла из строя" у пациентов с ОКР.

СПРРМ – что это? Сеть пассивной работы мозга, которая активируется у человека в состоянии покоя. Ее деятельность связывают с размышлениями и мечтами, а ее дисфункция ассоциируется с депрессией и тревожностью.

Специалисты обнаружили, что одна доза псилоцибина может временно нарушить работу этой нейронной сети, если она начинает функционировать не так, как нужно.

В одном исследовании 2006 года пациентам с ОКР средней и высокой степени тяжести давали по дозе этого вещества один раз в семь дней на протяжении трех недель. Все люди испытали временное облегчение в течение 24 часов после приема препарата. В меньшей степени был замечен и долгосрочный эффект.

В конце 2018 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило псилоцибину статус "прорывной терапии" и одобрило испытания галлюциногенных грибов для лечения депрессии. Впрочем, псилоцибин показал обнадеживающие результаты не только как потенциальный метод терапии и лечения депрессии и ряда других психических расстройств, но и как терапевтическая помощь пациентам с терминальной стадией рака.

Несмотря на успешность исследований, процесс легализации психоделика как медицинского препарата только начался. Политические и общественные нормы препятствуют проведению исследований, а невозможность получения большой выгоды с продажи природного вещества, которую невозможно запатентовать, лишает ученых финансирования со стороны фармацевтических компаний.