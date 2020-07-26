Галюциногенні гриби виявились корисними у лікуванні ще одного психічного розладу
Вчені з Британії знайшли докази, що псилоцибін, який є у галюциногенних грибах, здатний полегшувати симптоми у пацієнтів з обсесивно-компульсивним розладом.
Обсесивно-компульсивний розлад може виникнути в різні періоди життя у 2% населення. Оскільки псилоцибін довів свою ефективність в лікуванні депресії та тривожності, то вчені Оксфордського університету припустили що він може виявитися корисним і в терапії ОКР і описали своє дослідження у журналі Journal of Psychedelic Studies.
До теми Тест на обсесивно-компульсивний розлад
Серед низки досліджень вчені знайшли декілька обґрунтованих гіпотез, які пояснюють користь адреналіну в лікуванні ОКР. Зокрема, що псилоцибін, може служити як кнопка перезавантаження для МПРРМ (мережа пасивного режиму роботи мозку), яка "вийшла з ладу" у пацієнтів з ОКР.
Фахівці виявили, що одна доза псилоцибіну може тимчасово порушити роботу цієї нейронної мережі, якщо вона починає функціонувати не так, як потрібно.
У одному дослідженні 2006 року пацієнтам з ОКР середнього і високого ступеня тяжкості давали по дозі цієї речовини один раз на сім днів впродовж трьох тижнів. Усі люди зазнали тимчасове полегшення протягом 24 годин після прийому препарату. У меншому ступені був помічений і довгостроковий ефект.
Наприкінці 2018 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) привласнило псилоцибіну статус "проривної терапії" і схвалило випробування галюциногенних грибів для лікування депресії. Втім, псилоцибін показав обнадійливі результати не лише як потенційний метод терапії та лікування депресії й низки інших психічних розладів, а і як терапевтична допомога пацієнтам з термінальною стадією раку.
Попри успішність досліджень, процес легалізації психоделіку як медичного препарату лише розпочався. Політичні та суспільні норми перешкоджають проведенню досліджень, а неможливість отримання великої вигоди з продажу природної речовини, яку неможливо запатентувати, позбавляє вчених фінансування з боку фармацевтичних компаній.