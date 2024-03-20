Про це свідчать результати нового дослідження кардіологів. Вони попередили про небезпеки цього способу харчування.

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Фастинг досить популярний

Найпоширеніша схема фастингу – тобто інтервального голодування передбачає чергування періодів прийому їжі та відпочинку від неї. Для багатьох людей це простий і зручний спосіб контролю над з'їденими калоріями. Адже за такою схемою можна їсти будь-які продукти без обмежень, але завдяки тому, що час на прийом їжі скорочений – калорії перебрати важче.

Однак вчені попередили, що таке харчування може бути шкідливе для тих, хто має певні проблеми.

Нові дані

Результати нового дослідження представили на конференції з епідеміології та профілактики Американської кардіологічної асоціації (AHA).

Згідно з ним, інтервальне голодування упродовж щонайменше 16 годин на 91% збільшує ризик смерті від серцевої недуги упродовж наступних 8 років.

При цьому, якщо порівнювати зі звичайним режимом харчування пацієнтів з проблемами серця чи онкологією, ймовірність смерті виявилася меншою.

То чи варто дотримуватись фастингу

Учені наразі все ще мають досить обмежені дані про користь та шкоду інтервального голодування. Адже вони не можуть відповісти на питання, що саме збільшує ризик – фастинг чи супутні фактори, пов'язані з хворобою серця та особливостями лікування.

Та все ж, вони рекомендують дотримуватися здорового способу життя, і перш ніж обрати той чи інший тип харчування, радять проконсультуватися з лікарем.