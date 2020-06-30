Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на тестування потенційної вакцини під назвою COVAXIN на людях.

Випробування на добровольцях розпочнуть в липні, пише видання The Times of India.

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Компанія отримала дозвіл на тестування медичного препарату проти COVID-19 на людях.

Bharat Biotech заявила, що її COVAXIN може стати першою в Індії вакциною проти коронавірусу і вона отримала дозвіл на тестування на людях в першій і другій клінічних фазах,

– йдеться у джерелі.

Ліки проти коронавірусної інфекції розроблялися фармацевтичною компанією Bharat Biotech в співробітництві з Індійським радою медичного дослідження та Національним інститутом вірусології.

Додамо, що це перша в Індії вакцина, яка допущена до цієї стадії випробувань. Клінічні дослідження препарату на людях можна розпочати після того, як компанія надасть результати доклінічних випробувань безпеки і формування імунної відповіді.

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