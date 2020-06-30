Індія почне тестувати вакцину від COVID-19 на людях в липні
Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на тестування потенційної вакцини під назвою COVAXIN на людях.
Випробування на добровольцях розпочнуть в липні, пише видання The Times of India.
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Компанія отримала дозвіл на тестування медичного препарату проти COVID-19 на людях.
Bharat Biotech заявила, що її COVAXIN може стати першою в Індії вакциною проти коронавірусу і вона отримала дозвіл на тестування на людях в першій і другій клінічних фазах,
– йдеться у джерелі.
Ліки проти коронавірусної інфекції розроблялися фармацевтичною компанією Bharat Biotech в співробітництві з Індійським радою медичного дослідження та Національним інститутом вірусології.
Додамо, що це перша в Індії вакцина, яка допущена до цієї стадії випробувань. Клінічні дослідження препарату на людях можна розпочати після того, як компанія надасть результати доклінічних випробувань безпеки і формування імунної відповіді.
Що відомо про вакцину проти COVID-19
- Станом на зараз у світі є 200 кандидатів вакцин, і всі вони перебувають на різних стадіях розробки та клінічних випробувань. Приблизно 15 із них проходять випробування на людях.
- У Китаї вже схвалили три вакцини проти коронавірусу. Одна з них показала хороший результат на тваринах і зараз тестується на людях.
- Також однією з найперспективніших вакцин, вчені називають препарат, які розробляє британська фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.