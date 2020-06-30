Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение на тестирование потенциальной вакцины под названием COVAXIN на людях.

Испытания на добровольцах начнут в июле, пишет издание The Times of India.

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Компания получила разрешение на тестирование медицинского препарата против COVID-19 на людях.

Bharat Biotech заявила, что ее COVAXIN может стать первой в Индии вакциной против коронавируса и она получила разрешение на тестирование на людях в первой и второй клинических фазах,

– говорится в источнике.

Лекарство против коронавирусной инфекции разрабатывалось фармацевтической компанией Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом медицинского исследования и Национальным институтом вирусологии.

Добавим, что это первая в Индии вакцина, которая допущена к этой стадии испытаний. Клинические исследования препарата на людях можно начать после того, как компания предоставит результаты доклинических испытаний безопасности и формирования иммунного ответа.

Что известно о вакцине против COVID-19