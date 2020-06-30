Индия начнет тестировать вакцину от COVID-19 на людях в июле
Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение на тестирование потенциальной вакцины под названием COVAXIN на людях.
Испытания на добровольцах начнут в июле, пишет издание The Times of India.
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Компания получила разрешение на тестирование медицинского препарата против COVID-19 на людях.
Bharat Biotech заявила, что ее COVAXIN может стать первой в Индии вакциной против коронавируса и она получила разрешение на тестирование на людях в первой и второй клинических фазах,
– говорится в источнике.
Лекарство против коронавирусной инфекции разрабатывалось фармацевтической компанией Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом медицинского исследования и Национальным институтом вирусологии.
Добавим, что это первая в Индии вакцина, которая допущена к этой стадии испытаний. Клинические исследования препарата на людях можно начать после того, как компания предоставит результаты доклинических испытаний безопасности и формирования иммунного ответа.
Что известно о вакцине против COVID-19
- По состоянию на сейчас в мире 200 кандидатов вакцин, и все они находятся на разных стадиях разработки и испытаний. Примерно 15 из них проходят испытания на людях.
- В Китае уже одобрили три вакцины против коронавируса. Одна из них показала хороший результат на животных и сейчас тестируется на людях.
- Также одной из самых перспективных вакцин, ученые называют препарат, которые разрабатывает британская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.